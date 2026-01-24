Konuk olduğu canlı yayında samimi açıklamalarda bulunan ünlü şovmen, evindeki tuvalet alışkanlıklarını anlatırken hijyen kurallarını zorlayan bir itirafta bulundu.

"DOĞAYA HİZMETTİR BU"

Erbil, su tasarrufu yaptığını ima ederek kullandığı yöntemi şu sözlerle dile getirdi:

"Sifonu 5 tuvalet sonrası çekerim. Kendi tuvaletim sonuçta. Doğaya hizmettir bu."

Erbil’in bu sözleri üzerine stüdyoda kısa süreli bir sessizlik ve şaşkınlık yaşandı. Program sunucusunun durumu anlamaya çalıştığı sırada söze giren Erbil'in eşi Gülseren Ceylan, "Ben çekiyorum sifonu genelde" diyerek durumu toparlamaya çalıştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Programın bu kesiti kısa sürede dijital platformlarda yayılarak "en çok konuşulanlar" listesine girdi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük çoğunluğu, söz konusu alışkanlığın hijyen açısından sakıncalı olduğunu belirterek olumsuz yorumlarda bulundu. Erbil’in "doğaya hizmet" savunması ise birçok kişi tarafından mizahi ve eleştirel bir dille karşılandı.