Şovmen Mehmet Ali Erbil (68), bir süredir birlikte olduğu Gülseren Ceylan (26) ile sade bir nikâh töreniyle dünyaevine girdi. Yakın dostlarının katıldığı tören, İstanbul’da gerçekleştirildi. Erbil, böylece 6. evliliğini yapmış oldu.

Nikâh için Serdar Ortaç’ı şahidi olarak seçen Erbil, Ortaç’ın törene katılamamasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcının nikaha "uyuyakaldığı" için gelmediği öğrenildi.

Nikâh çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbil, Ortaç’a ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

“Maneviyat yok onda. Hayatı boyunca yalnız ve yalnız kalacak.”

Erbil’in bu açıklaması sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Ortaç cephesinden henüz bir yanıt gelmedi.