Mehmet Ali Erbil (68) ile Gülseren Ceylan (26), dün akşam ünlü şovmenin Yeniköy'deki evinde evlendi.

Çift, hayatlarını birleştirmeden önce evlilik sözleşmesi imzaladı.

Mehmet Ali Erbil'in nikâhına çocukları; Sezin Erbil,Yasmin Erbil, Ali Sadi Erbil ve yakın dostları katıldı.

"O HEP YALNIZ KALACAK"

Erbil'in nikâh şahidi olan Serdar Ortaç uyuyakaldığı için nikâha yetişemedi. Yakın dostuna tepki gösteren Erbil "O hep yalnız kalacak" dedi.

Nikâh öncesi de "Kadının fendi Mehmet Ali'yi yendi" diye konuştu.

TAKI NİYETİNE PARA İSTEDİ

Öte yandan Mehmet Ali Erbil evlendikten bir gün sonra yaptığı davranışla şoke etti.

Erbil, Tiktok'ta açtığı canlı yayında takipçilerinden takı niyetine para istedi. Ünlü şovmenin bu hareketine tepki yağdı.