Şovmen Mehmet Ali Erbil geçen hafta katıldığı bir programda geçmişte tüm eşlerini aldattığını itiraf etti:

"Babam da çapkın biriydi. Bizde genetik sanırım. Annem tarafından sevilmediğim için belki de yedekleme ihtiyacı duyuyorum. Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim. Hiçbir zaman tek eşli kalamadım."

"Keşke onu bırakmasaydım. İsim vermek istemiyorum. Ona haksızlık yaptım. O saf ve temizdi. Her şeyin ilkini bende yaşadı. Hiçbir zaman kötü bir şey düşünmedi. Tabii diğerleri düşündü anlamına gelmiyor bu."

68 yaşındaki Erbil'in bu sözleri akıllara 2001'de evlendiği, o dönem 21 yaşında olan Sedef Altuntaş'ı getirdi.

Mehmet Ali Erbil'in sözleri, geçen ağustosta altıncı evliliğini yaptığı eşi Gülseren Ceylan'la kriz yaşamasına neden oldu. Ceylan'ın evi terk ettiği iddia edlmişti.

"30 YIL ÖNCEKİ ŞEYLER"

Çift barışıp Yeniköy'deki bir balıkçıda yemeğe çıktı.Erbil "Bir eli yağda bir eli balda. Nasıl gitsin evlilik? O alınmış bazı şeylere ama ben renklendiriyorum. 30 yıl önceki şeyler. Birini unutamasam şu an aşık olup evlenir miydim?" dedi.

Gülseren Ceylan ise "Gayet güzel gidiyor. Arada tartışıyoruz ama keyfimiz yerinde" diyerek güldü.