Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük olan Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos'ta Yeniköy'deki evinde nikâh masasına oturmuştu.

Çift 3 hafta önce ise evliliklerini sonlandırmaya karar verdiklerini duyurmuştu.

Çiftin boşanma nedeni olarak da Erbil'in "Bütün eşlerimi aldattım. Bir eşime çok haksızlık yaptım Keşke onu bırakmasaydım" açıklaması konuşulnuştu.

İkili dün akşam barıştıklarını sosyal medyada açıktıkları canlı yayında duyurdu. Gülseren Ceylan, "Bu hayatta beni en çok Mali'nin sevdiğini biliyorum" açıklamasında bulundu.