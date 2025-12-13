Mehmet Ali Erbil kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos'ta Yeniköy'deki evinde nikâh masasına oturmuştu. Çift boşanma kararı aldı.

Ceylan, evden ayrıldı ve bunun ardından Erbil, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla boşanma sürecini başlatmak için gerekli vekaleti verdi.

Taraflar, Pazartesi günü resmi olarak boşanma davasını mahkemeye sunacaklar.

TALEPTE BULUNMAYACAKLAR

Evlilik süresi henüz bir yılı doldurmadığı için çiftin anlaşmalı olarak boşanmaları mümkün değil.

Ancak, çift arasında imzalanmış bir mal ayrılığı sözleşmesi bulunduğundan dolayı birbirlerinden herhangi bir maddi talepte bulunamayacaklar.

Çiftin boşanma nedeni olarak ise Erbil'in "Bütün eşlerimi aldattım. Bir eşime çok haksızlık yaptım Keşke onu bırakmasaydım" açıklaması gösteriliyor.

"HER BİRİ BENDEN ZENGİN"

Mehmet Ali Erbil sırasıyla Muhsine Şehnaz Kamiloğlu, Nergis Kumbasar, Sedef Altuntaş, Tuğba Coşkun ve son olarak Gülseren Ceylan olmak üzere 5 nikâh masasına oturdu. 29 senedir eski eşlerine nafaka ödeyen Erbil, "Eşlerimin her biri benden daha zengin" demişti.

Yasmin Erbil, Sezin Erbil ve Ali Sadi Erbil adında 3 çocuğu bulunan Erbil, boşandığı eşlerine yüksek miktarda tazminat da ödemişti.