Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, geçtiğimiz Ağustos ayında Yeniköy'de düzenlenen sade bir törenle evlenmişti. Mehmet Ali Erbil'in altıncı nikahına, çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasemin Erbil ve Ali Sadi Erbil ile yakın dostları da katılmıştı.

Ceylan, "Demek ki sevgi her şeyin önüne geçiyor. Gülseren Ceylan'dım, Gülseren Erbil oldum. Küçük tartışmalarımız oldu. Büyük tartışmalarımız oldu. Ama artık mutluyuz. Ayrıydık dayanamadık ben de 'artık hep birlikte olmalıyız' dedim" demişti.

BOŞANMA NEDENLERİ ORTAYA ÇIKTI

Erbil ile Ceylan'ın boşanma kararı almasının nedenlerinin, olarak yaş farkından yaşanan fikir ayrılıkları ve bitmek bilmeyen tartışmalar olduğu konuşuluyor.

Pazartesi günü dava açılıyor. Evliliklerinde 1 yıl dolmadığından anlaşmalı boşanılamıyor. Aralarında sözleşme olduğu için maddi talepte bulunamayacaklar.