Mehmet Ali Erbil (68) kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan (26) ile 28 Ağustos'ta Yeniköy'deki evinde nikâh masasına oturmuştu.

Gülseren Ceylan düğün günü yanında olmayan ailesiyle ilgili "Benim ailem beni hiç sevmemiş. İki sene boyunca bir kere bile aramadılar. Evlenmişiz, artık daha ne olabilir ki? Mehmet Ali beni bırakmadıkça, ben onu bırakmayacağım. Herkes ayrılacağımızı söylüyor ama biz dimdik ayaktayız. Annemin bu kadar gaddar olması hiç hoş değil. Biz kötü bir şey yapmadık, sadece evlendik. Yaş farkı var ama her şeyi usulünce yaptık" ifadelerini kullanmıştı.

O günden beri yeni hayatını düzenli olarak sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Ceylan, şimdi de bıçak altına yattığını duyurdu. Göz kapaklarını aldıran Gülseren Ceylan operasyondan çıktıktan hemen sonra yayınladığı fotoğraf ile son halini gösterdi.