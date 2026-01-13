Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla magazin basınından düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda kendisinden yaşça küçük eşi Gülseren Erbil ile boşanmanın eşiğinden dönen Erbil'in eşi ve kızı yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda ünlü şovmen ile boşanmanın eşiğinden dönen Gülseren Ceylan bu defa kaza haberiyle gündeme geldi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gülseren Ceylan ile kaza geçirdiklerini duyurdu.

Eşinin kendisine aldığı milyonluk lüks araçla direğe çarparak maddi hasar veren Gülseren Erbil, "Benim elitliğim bu kadar. Seramik yapmaya geldik şuna bak" ifadelerini kullandı.

YASMİN ERBİL'E SİTEM ETTİ

Hasar gören aracın son halini gösteren Yasmin Erbil'e de sitem eden Gülseren Ceylan, "Araba ötüyor. Yasmin orada bir şey yok. Kocaman direk varmış" ifadelerini kullandı.

Ünlü şovmenin geçtiğimiz haftalarda kendisinden yaşça küçük eşine hediye ettiği aracın 10 milyon lira olduğu ileri sürülmüştü.