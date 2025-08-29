Şovmen Mehmet Ali Erbil (68), bir süredir birlikte olduğu, kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan ile sade bir nikâh töreniyle dünyaevine girdi. Yakın dostlarının katıldığı tören, İstanbul’da gerçekleştirildi. Erbil, böylece 6. evliliğini yapmış oldu.

NİKAH ŞAHİDİ ORTAÇ YETİŞEMEDİ

Çiftin yakın dostlarının katıldığı nikah töreninde, Erbil'in çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasemin Erbil ve Ali Sadi Erbil de yer aldı.

Nikâh için Serdar Ortaç’ı şahidi olarak seçen Erbil, Ortaç’ın törene katılamamasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcının nikaha "uyuyakaldığı" için gelmediği öğrenildi.

Nikâh çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbil, Ortaç’a ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

“Maneviyat yok onda. Hayatı boyunca yalnız ve yalnız kalacak.”

Erbil’in bu açıklaması sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Ortaç cephesinden henüz bir yanıt gelmedi.

Çiftin hayatlarını birleştirmeden önce evlilik sözleşmesi yaptığı da öne sürüldü.

ERBİL'İN ESKİ EVLİLİKLERİ

Ünlü şovmen daha önce beş kez nikah masasına oturdu. Üç çocuğu olan Erbil, 1980 ve 1985 yıllarında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile iki kez evlendi. Bu evlilikten Sezin Erbil adında bir kızı oldu.

Erbil, ünlü oyuncu Nergis Kumbasar ile 1989 yılında üçüncü kez nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten Yasmin Erbil adını verdikleri bir kızları var. Ünlü şovmen, 2001 yılında evlendiği Sedef Altuntaş'tan ise 2003 yılında boşandı. En son Tuğba Coşkun'la evlenen Erbil, oğlu Ali Sadi Erbil'e kavuştu. Çift 2011 yılında anlaşmalı boşandı.