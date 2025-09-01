Şovmen Mehmet Ali Erbil (68), uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan (26) ile 28 Ağustos'ta Yeniköy'deki evinde nikâh masasına oturdu.

Çift, hayatlarını birleştirmeden önce evlilik sözleşmesi imzaladı.

Mehmet Ali Erbil'in nikâhına çocukları; Sezin Erbil,Yasmin Erbil, Ali Sadi Erbil ve yakın dostları katıldı.

Erbil'in nikâh şahidi olan Serdar Ortaç uyuyakaldığı için nikâha yetişemedi. Yakın dostuna tepki gösteren Erbil "O hep yalnız kalacak" dedi.

Nikâh öncesi de "Kadının fendi Mehmet Ali'yi yendi" diye konuştu.

Nikâhın ertesi sabahı ise Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya platformu Tiktok'ta canlı yayın açarak, izleyicilerden takı niyetine para toplaması çok konuşuldu.

"AİLEM BENİ HİÇ SEVMEMİŞ"

Şimdi de Gülseren Ceylan'ın düğün günü yanında olmayan ailesiyle ilgili yaptığı açıklama gündem oldu.

Ceylan, "Benim ailem beni hiç sevmemiş. İki sene boyunca bir kere bile aramadılar. Evlenmişiz, artık daha ne olabilir ki? Mehmet Ali beni bırakmadıkça, ben onu bırakmayacağım. Herkes ayrılacağımızı söylüyor ama biz dimdik ayaktayız" dedi.

Özellikle annesine kırgınlığını açıkça dile getiren Ceylan, "Annemin bu kadar gaddar olması hiç hoş değil. Biz kötü bir şey yapmadık, sadece evlendik. Yaş farkı var ama her şeyi usulünce yaptık" ifadelerini kullandı.