İstanbul'da evindeyken 15 Ekim'de kalp krizi geçiren ve 20 dakika boyunca kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürerken yakın arkadaşı şovmen Mehmet Ali Erbil açıklama yaptı.

"HASTANEYE İLK GİDEN BENDİM"

Ürek'in doktorunun ilk kendisini aradığını belirten Erbil, "Hastaneye ilk giden bendim. Yoğun bakımdaydı, konuşamıyordu. 20 dakika oksijensiz kaldı. Şu anda beklemedeyiz, bir ay sonra böyle bir süreçten normal dönenler var" ifadelerini kullandı.

Günlerdir yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili geçen hafta bir gelişme yaşanmıştı. Ürek'in kısa süreli olarak gözlerini açıp kapadığı söylenmiş bu gelişmenin nörolojik bir refleks olabileceği ifade edilmişti.