Türk televizyon tarihinin en tartışmalı ve popüler figürlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, başına gelen ilginç bir olayı kamuoyuyla paylaştı. Sabahın erken saatlerinde havalimanına giderken yaşadığı bir fiziksel müdahaleyi anlatan Erbil, Türk halkının kendine has "sevme" biçimine dikkat çekti.

'ENSEME TOKAT YEDİM'

Havalimanında yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Erbil, olayı şu sözlerle özetledi:

"Sabahın 5'inde uçağa gidiyorum. Arkamdan enseme bir tokat yedim. Kızayım mı, napayım diye döndüm. Adamın biri bana böyle (parmak işareti) yaptı. 'Parmaktan sonra...' dedi. Beni öyle sevmişler."

Erbil’in sunduğu yarışma programlarında klasikleşen ve zaman zaman eleştirilerin odağı olan "parmak şakası", aradan yıllar geçmesine rağmen sokaktaki vatandaşın belleğinde tazeliğini koruyor. Ünlü şovmen, yediği tokada önce sinirlense de olayın bir "hayran selamı" olduğunu anlayınca tepkisini kontrol ettiğini belirtti.

Sık sık özel hayatı ve açıklamalarıyla gündeme gelen Erbil'in bu anısı, sosyal medyada "Erbil usulü hayran iletişimi" olarak yorumlandı.