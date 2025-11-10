Oyuncu Mehmet Aslantuğ 1996 yılında meslektaşı Arzum Onan'la evlendi. Türkiye'nin örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen ikili 2023'te ise yollarını ayırma kararı aldı.

Tek celsede gerçekleşen boşanmanın ardından Arzum Onan müzisyen Orkan Özkan'la, Mehmet Aslantuğ da  psikolog Canan Şahin'le aşk yaşamaya başladı.

Aslantuğ Instagram hesabından yaptığı romantik paylaşımda Şahin'i etiketleyerek romantik ifadeler kullanmıştı:

"Bi bakış bile yetermiş ya 
Her şeyi anlatmaya 
E yetmesin mi 
Çıkar bakışmayı 
Mesela sevgiden 
Olmaz ki 
Velhasıl 
Bakışarak geldik 
Bakışarak gideceğiz 
Öyleyse hoşgeldiniz 
Bedeni unutmuş bi zihnin 
Dansla terapi edilebildiğini 
Nihayet 
Siz öğrettiniz"

"LÜTFEN SONRA KONUŞALIM"

Sevgililer önceki akşam Etiler'de görüntülendi.  Ünlü oyuncu, soru sormak isteyen muhabirleri kibarca geri çevirdi: "Şimdi bir arkadaşımızı bekliyoruz, bunu yapmayın. Daha sonra konuşalım sizinle, lütfen."