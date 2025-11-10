Oyuncu Mehmet Aslantuğ 1996 yılında meslektaşı Arzum Onan'la evlendi. Türkiye'nin örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen ikili 2023'te ise yollarını ayırma kararı aldı.

Tek celsede gerçekleşen boşanmanın ardından Arzum Onan müzisyen Orkan Özkan'la, Mehmet Aslantuğ da psikolog Canan Şahin'le aşk yaşamaya başladı.

Aslantuğ Instagram hesabından yaptığı romantik paylaşımda Şahin'i etiketleyerek romantik ifadeler kullanmıştı:

"Bi bakış bile yetermiş ya

Her şeyi anlatmaya

E yetmesin mi

Çıkar bakışmayı

Mesela sevgiden

Olmaz ki

Velhasıl

Bakışarak geldik

Bakışarak gideceğiz

Öyleyse hoşgeldiniz

Bedeni unutmuş bi zihnin

Dansla terapi edilebildiğini

Nihayet

Siz öğrettiniz"

"LÜTFEN SONRA KONUŞALIM"

Sevgililer önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Ünlü oyuncu, soru sormak isteyen muhabirleri kibarca geri çevirdi: "Şimdi bir arkadaşımızı bekliyoruz, bunu yapmayın. Daha sonra konuşalım sizinle, lütfen."