Oyuncu Mehmet Aslantuğ 1996 yılında meslektaşı Arzum Onan'la evlendi. Türkiye'nin örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen ikili 2023'te ise yollarını ayırma kararı aldı.
Tek celsede gerçekleşen boşanmanın ardından Arzum Onan müzisyen Orkan Özkan'la, Mehmet Aslantuğ da psikolog Canan Şahin'le aşk yaşamaya başladı.
Aslantuğ Instagram hesabından yaptığı romantik paylaşımda Şahin'i etiketleyerek romantik ifadeler kullanmıştı:
"Bi bakış bile yetermiş ya
Her şeyi anlatmaya
E yetmesin mi
Çıkar bakışmayı
Mesela sevgiden
Olmaz ki
Velhasıl
Bakışarak geldik
Bakışarak gideceğiz
Öyleyse hoşgeldiniz
Bedeni unutmuş bi zihnin
Dansla terapi edilebildiğini
Nihayet
Siz öğrettiniz"
"LÜTFEN SONRA KONUŞALIM"
Sevgililer önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Ünlü oyuncu, soru sormak isteyen muhabirleri kibarca geri çevirdi: "Şimdi bir arkadaşımızı bekliyoruz, bunu yapmayın. Daha sonra konuşalım sizinle, lütfen."