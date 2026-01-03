5 yıl Fenerbahçe forması giyen, ardından çeşitli rollerde yine takımın bünyesinde yer alan Mehmet Aurelio, Fenerbahçe'ye geri döndü. Sarı lacivertli kulüp U19 Futbol Takımı Teknik Sorumlusu olarak Aurelio'yu göreve getirdi. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: "U19 Futbol Takımımızın Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio oldu! Beş yıl şanlı formamızı başarıyla terleten ve ardından Futbol A Takımımızda çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Aurelio, U19 Futbol Takımımızın yeni Teknik Sorumlusu oldu. Mehmet Aurelio’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, Kulübümüze ve Futbol Akademimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz."

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.