Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87'nci yılında anılmaya hazırlanıyor.

Kocaeli Müftülüğü da 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 12.30’da tüm camilerde Mevlid-i Şerif okutulacağını duyurdu.

Müftü Mehmet Sönmezoğlu’nun imzasını taşıyan ve ilçe müftülüklerine gönderilen talimatla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna yaşamını yitiren şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için Kur’an-ı Kerim ve dualar okunacak.

BOYNUKALIN'DAN HADSİZ SÖZLER

Müftülüğün talimatı sonrası eski Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından skandal ifadeler kullandı.

Boynukalın, yaptığı paylaşımda "Müslüman olmayana rahmet okumak caiz değildir. Bu konuda bütün İslam alimleri ittifak etmiştir" ifadelerini kullandı.

Boynukalın'ın paylaşımı sosyal medyada kullanıcılardan büyük tepki çekti.

YENİ AKİT DE RAHATSIZ OLMUŞTU

Mevlit talimatından Boynukalın gibi Yeni Akit gazetesi de rahatsız oldu.

Gazete, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran Mustafa Kemal Atatürk adına mevlit okutulmasını "Valilik talimatıyla Atatürk için mevlit" başlığıyla hedef aldı.

Haberde, “Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında ‘Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ifadelerini kullandığı gerekçesiyle laikçi azınlığın takdirini toplayan yeni Diyanet yönetimi, bu defa valilik talimatıyla mevlit düzenleyecek” ifadelerine yer verilmesi tepki çekti.