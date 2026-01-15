İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, boynunda tespit edilen kitle nedeniyle geçtiğimiz günlerde ameliyata alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan Çalık, daha önce iki kez kanseri atlatmıştı. Cezaevinde bulunduğu süre boyunca lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen, anjiyo geçiren ve iki kez kemik biyopsisi yapılan Çalık, son olarak İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık üç saat süren bir operasyon geçirdi.

Çalık operasyonun ardından yeniden cezaevine gönderiliyor.

'AMELİYAT 3 SAAT SÜRDÜ'

Murat Çalık, ameliyat sonrası avukatı aracılığıyla X hesabından yaptığı açıklamada şunları dedi:

“Üç saat süren zorlu bir ameliyatın ardından, sizlerin duaları, iyi dilekleri ve desteğiyle yeniden ayağa kalktım. Bu süreçte bir an olsun yanımdan ayrılmayan aileme, her şartta omuz omuza yürüdüğüm yol arkadaşlarıma ve görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. İnancımı hep diri tutarak azim ve kararlılıkla yoluma devam edecek, mücadelemi sürdüreceğim.”

'TAHLİYE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Ameliyat sonrası konuşan Çalık’ın yeğeni ve avukatı Melih Koçhan, kitlenin alındığını ve patolojiye gönderildiğini belirterek, “Sonucun çıkması 10–15 günü bulabilir. Temennimiz temiz çıkması” dedi. Koçhan, Çalık’ın sağlık durumunun şimdilik iyi olduğunu ifade etti.

Bugün açık görüş kapsamında aile üyelerinin Çalık’la görüşeceğini de aktaran Koçhan, “Aile çok gergindi. Özellikle annesi geçmişte yaşanan hastalık süreci nedeniyle tedirgindi. Evladını görünce daha iyi oldu” diye konuştu.

Tahliye taleplerine ilişkin değerlendirmede bulunan Koçhan, Çalık’ın cezaevi koşullarında kalamayacak durumda olduğunu vurgulayarak, “Riskli kitle tespit edildiğinde geçen hafta başvuru yapmıştık. Şimdi yeniden tahliye başvurumuzu gerçekleştireceğiz. Adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesini bekliyoruz” dedi.

Koçhan, önceliklerinin Çalık’ın sağlık durumu olduğunu belirterek, “Önemli olan başkanımızın sağlığının korunması. Süreci gerekli tüm hukuki başvuruları yaparak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.