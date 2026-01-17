İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde boynundaki kitle sebebiyle ameliyat geçiren ve sonrasında Buca Cezaevi'ne gönderilen Çalık, Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Gelişmeleri aktaran Sözcü TV muhabiri Gamze Elçi, Çalık'ın şiddetli ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Sözcü TV muhabiri Gamze Elçi; dikişlerinin pazartesi günü alınması beklenen ancak bugün hastaneye kaldırılan Çalık ile ilgili son gelişmeleri aktardı:

"Operasyonun yapıldığı noktada sıvı birikmesi, buna bağlı şişlik ve ağrı oluşması üzerine Mehmet Murat Çalık’ın hastaneye kaldırıldığı bilgisi netleşti.

Şu bilgiyi verebiliriz: Operasyonun yapıldığı bölgede sıvı birikmesi ve şişlik meydana gelmiş, buna şiddetli ağrı eşlik etmiş. Bu nedenle Mehmet Murat Çalık hastaneye kaldırılmış.

Çalık’ın avukatı aracılığıyla Buca Cezaevi’nden ambulans talep ettiği, gelen 112 ambulansıyla Mehmet Murat Çalık’ın Bayraklı Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Şu anda hastanede kendisine acil müdahalede bulunulmuş. Şişliğin ve sıvı birikiminin olduğu bölge incelenmiş, herhangi bir komplikasyon olup olmadığını tespit etmek amacıyla tomografi çekilmiş.

Şu an için sıvı birikmesinin ve ağrının nedeni kesin olarak bilinmiyor tomografi sonucu bekleniyor."