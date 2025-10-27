Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan adisyon, binlerce kişi tarafından görüntülendi. Paylaşıma göre, iki kişilik tadım menüsü, bir şişe alkollü içecek ve suyla birlikte toplam hesap 12 bin 250 TL olarak kaydedildi. Bu paylaşım sonrası restoranın fiyat politikası sosyal medyada geniş yankı buldu. Sadece tadım menüsünün fiyatı ise paylaşılan adisyonda kişi başı için 4 bin 500 TL olarak görüldü.

Tadım menüsünde yer alan lezzetlerin içinde ise; somon pastırma, uskumru tartar, enginar kalbiyle karides, gazpacho, damla sakızlı ahtapot ve lavanta aromalı tatlı gibi yiyecekler bulunuyor.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Ancak bu lezzet yolculuğunun fiyatı, kullanıcıları ikiye böldü. Bazı sosyal medya yorumcuları, “Lezzet bir sanatsa, fiyatı da ona yakışır” sözleriyle ünlü şefi savunurken, bazıları ise “Tadımlık menüye bu fiyat ödenmez” diyerek fiyatları fazla buldu.