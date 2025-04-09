Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e anjiyo yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Sekmen'in sabah saatlerinde tedbir amaçlı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde anjiyo olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Sağlık durumu gayet iyi olan Sayın Başkanımız bu akşam itibarıyla hastaneden taburcu olmuştur. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan hemşehrilerimize teşekkür ediyor, Sayın Başkanımızın selamlarını siz kıymetli hemşehrilerimize iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
BABASI HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in İstanbul'da yaşayan ve bir süredir tedavi gören babası Ahmet Sekmen 87 yaşında hayatını kaybetmişti.
Sekmen'in cenazesi 5 Nisan'da İstanbul’un Kartal ilçesindeki Cevizli Tamirhane Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Soğanlık Merkez Mezarlığı'na defnedilmişti.