Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verilen soru önergesinde, Hazine’nin son iki yıldaki altın borçlanması ve faiz yükü gündeme getirildi.

FATURA HALKA KESİLİYOR

CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, 2024 ve 2025 yıllarında toplam 183 ton altın borçlanıldığını, bu yıl içinde ise 17 milyar dolar, güncel kurla yaklaşık 720 milyar TL faiz ödemesi yapılacağını hatırlattı. Özkan, Bakan Şimşek’ten şu sorulara yanıt istedi: Son 5 yılda ne kadar altın borçlanıldı? Bu borçlanmaların gerekçesi, vadesi ve faiz oranı neydi? 2026 yılına kadar ödenen ya da ödenecek anapara ve faiz toplamı ne kadar? Borçlanılan kurumlar kimler? 2024-2025 yıllarında ne kadar altın alındı, geri ödeme şartları ve faiz tutarı nedir? Yaklaşık 720 milyar TL olarak açıklanan faiz, 2026 bütçesinde faize ayrılan 2 trilyon 741 milyar liraya dahil mi? Değilse toplam faiz ödemesi ne kadar olacak?

SÖZCÜ, 3 Şubat 2026’da ‘183 ton altın borç’ gerçeğini manşete yazmıştı.

Özkan, “Ülkemizin kaynakları faize akıtılıyor. ‘Nas var’ diyenlere ‘Halk var’ diyorum. Bu halk size gereken cevabı sandıkta verecek” dedi. Soru önergesinde Türk-İş verilerine de yer veren Özkan, açlık sınırının 30 bin 143 lira, yoksulluk sınırının ise 98 bin 188 lira olduğunu belirtti. Yüksek faizle yapılan borçlanmanın faturasının işçiye, emekliye, esnafa, çiftçiye ve asgari ücretliye kesildiğini ifade etti.