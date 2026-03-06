Her geçen yıl katılım bankacılığına olan ilginin artış göstermesi, bu alanda faaliyet yürüten kamu bankalarının iştiraklerinin birleştirilmesi fikrini masaya getirdi.



Geçtiğimiz aylarda gündeme getirilen iddia ile, daha önce kamuya ait sigorta şirketlerinin birleştirilmesi ile ortaya çıkarılan Türkiye Sigorta'ya benzer şekilde kamuya ait katılım bankalarının da tek çatı altında toplanacağı ve yeni bir isim verileceği öne sürülmüştü.



2026 yılı itibarıyla tamamlanması planlanan birleşmenin ardından ortaya çıkarılacak şirketin Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredilmesi planlanırken, söz konusu iddialar hakkında en net açıklama danışmanlık şirketi KPMG'den geldi. KPMG, konuya ilişkin yaptığı duyuruda kamunun katılım bankalarının birleştirilmesi için kendilerinden de teklif alındığını duyurmuştu.



ŞİMŞEK'E SORU ÖNERGESİ VERİLDİ



Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e soru önergesi veren Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, “Katılım bankalarının birleştirilmesine veya tek çatı altında toplanmasına yönelik olarak Bakanlığınızca yürütülen gizli ya da açık herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır” diye sordu.