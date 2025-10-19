Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de katıldığı bir ekonomi panelinde, Türkiye'de görülen enflasyona ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



2025 yılının ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 15,75'lik zam açıklayan iktidar, temmuz ayında ise ara zam oranını yüzde 16,67 olarak belirlemişti.

Şimşek, enflasyonun bu yıl beklentilerin üzerine çıkabileceğini belirterek, yıllık enflasyonun yüzde 30 olarak gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Zirai don ve kuraklık nedeniyle işlenmemiş gıda fiyatlarında ortalamanın üç katı artış yaşandığını, bunun enflasyondaki düşüşün hızını kestiğini belirten Şimşek, Türkiye’de dezenflasyon sürecinin yolunda ilerlediğini iddia eden Şimşek, büyümenin dirençli kalmayı sürdürdüğünü, bunun da ekonomik programın devamı için kendilerine alan tanıdığını söyledi.





EMEKLİYE UFUKTA GÖRÜLEN ZAM BELLİ OLDU



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranıyla emekli zamlarını öğrenecek. Yılın ilk 6 aylık bölümü maaşlara yansıtılacak enflasyon farkında dikkate alınmayacak. Şimşek'in işaret ettiği yüzde 30'luk enflasyonun gerçek olması halinde, bu orandan SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 16,67'lik fark çıkarılacak ve geri kalan bölüm maaşlara yansıtılacak.



Memurlar ve memur emeklileri ise enflasyon rakamlarının yanı sıra geçtiğimiz haftalarda imzalanan toplu sözleşme payıyla birlikte maaş zamlarını öğrenecek.