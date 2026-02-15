Ekonomik krizi çözmek iddiasıyla göreve getirilen Hazine ve Maliye Bakanı koltuğuna getirilen Mehmet Şimşek, üç yıldır yürüttüğü bu görevde başarılı olamadığı yönünde sert eleştiriler almaya başladı.

Özellikle son dönemlerde AKP'li isimler tarafından da sert bir şekilde eleştirilen Şimşek'ten bu tepkilere dair herhangi bir yorum gelmezken, AKP'li Tayyar da Mehmet Şimşek'i eleştirenler arasına katıldı.

Yaptığı paylaşım üzerinden ekonominin kötü gidişinin hep farklı sebeplere bağlanmasına tepki gösteren Tayyar, yaptığı bu eleştirel çıkışın ardından muhalefet cephesinden isimlerin Mehmet Şimşek'e sahip çıkan bir tavır içine girdiklerini söyledi.

"TUHAF BİR TENAKUZ"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımda Şimşek'le ilgili takınılan bu tavra şaşırdığını belirten Şamil Tayyar şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli sahadayım, toplumun sesi olmaya çalışıyorum karınca kararınca.

Lafım ortaya.

Ardında hiçbir özel hesap kitap olmaz, kim ne kadar payına düşeni alır almaz bilemem.

Çok farklı sorunlara ilişkin değerlendirmelerimiz olduğu gibi son paylaşımda enflasyon hedefindeki sapmaya dikkat çektik.

Her gün iktidara çakan, ekonomi politikalarını yerden yere vuran sol muhalif ekonomistler ve paydaşları, önce Şimşek’in tasfiye edilmek istendiği yalanını yaydılar sonra sahiplendiler.

Tuhaf bir tenakuz.

Bir yandan ağır saldırıda bulunan muhalif kalemlerin diğer yandan sahiplenmeye çalışması nasıl izah edilir bilen anlatsın.

Sevmedikleri aşikâr olduğuna göre özel hesapları olsa gerek."