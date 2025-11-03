Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vatandaşı 'en kötüsü geride kaldı' vaadi vermeye devam ediyor.

TÜİK'in bugün açıkladığı ekim ayı enflasyonunu değerlendiren Şimşek, dezenflasyonun sınırlı olsa da devam ettiğine dikkat çekti. Şimşek, "Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi. Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüksek enflasyon karşısında milyonlarca vatandaşın maaşları erimeye devam ediyor. Hem 2023 yılı öncesindeki görevinde hem de sonrasında Şimşek'in çok defa 'en kötüsü geride kaldı' dediği ortaya çıktı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “En kötüsü geride kaldı” ifadesini kullandığı tarihler:

Aralık 2016: Muhtemelen en kötüsü geride kaldı.

Mart 2017: En kötüsü geride kaldı.

Nisan 2018: En kötüsü geride kaldı.

Ekim 2024: En kötüsü geride kaldı.

Haziran 2024: En kötüsü geride kaldı.

Haziran 2025: En kötüsü geride kaldı.

Ekim 2025: En kötüsü geride kaldı.

Son olarak 3 gün önce katıldığı bir toplantıda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Altın hariç cari açık sorunumuz kalmadı. Türkiye rezerv yeterliliğini sağladı, KKM Aralık sonunda sonlanmış olacak, büyük bir riskten kurtulmuş olacağız. Önümüzdeki yıl için altını çizeyim enflasyon beklentilerini yeniden değerleme oranını hedef enflasyon paralelinde belirlemeye çalışacağız. Maktu vergi artışlarını da belki de hedef enflasyonun altında belirleyeceğiz. Reel ekonomi için en kötüsü geride kaldı."