SONAR'ın yalnızca VIP üyelere özel olarak gönderdiği Türkiye'nin tercihleri araştırmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

26 ilde ve nüfusu az olan diğer illerde 2 bin 423 kişi ile ADNKS (TÜİK – Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verilerine göre orantısal olarak oluşturulan ankette ekonomik krizin boyutu gözler önüne serildi.

VATANDAŞ SON 1 YILDA İYİCE SIKIŞTI

Katılımcılara, "Son bir yılda parasal durumunuzda bir iyileşme mi yaşadınız yoksa bir gerileme mi yaşadınız?" sorusu yöneltilirken;

"Gerileme yaşadım" diyenlerin oranı yüzde 62,0 olurken; "Aynı kaldı" diyenlerin oranı yüzde 24,0 oldu.

"İyileşme yaşadım" diyenlerin oranı yüzde 13,3 olurken; "Fikrim yok, Cevap yok" diyenlerin oranı ise yüzde 0,7 oldu.

EMEKLİLER VE GENÇLER DAR BOĞAZDA

"Son bir yılda parasal durumunuzda bir iyileşme mi yaşadınız yoksa bir gerileme mi yaşadınız?" sorusuna 65 yaş ve üstü vatandaşların yüzde 73,3'ü "gerileme yaşadım" yanıtını verirken; 18-24 yaş arasında "gerileme yaşadım" diyenlerin oranı yüzde 66,7 oldu. Bu rakam 55-64 yaş aralığında yüzde 62,7 olurken Üniversite mezunlarının da yüzde 66'sı "gerileme yaşadım" yanıtını verdi.

HER 10 KİŞİDEN 6'SI "EKONOMİ KÖTÜYE GİDER" DEDİ

"Gelecek 6 ay içinde sizce Türkiye ekonomisi iyiye mi gider yoksa kötüye mi gider? " sorusuna yüzde 62,9 oranında "Kötüye gider" yanıtı verilirken; "iyiye gider" diyenlerin oranı yalnızca yüzde 21,7 oldu.

GENÇLER KARAMSAR

"Gelecek 6 ay içinde sizce Türkiye ekonomisi iyiye mi gider yoksa kötüye mi gider?" sorusuna yüzde 71,4 ile 25-34 yaş grubunun; yüzde 71,1 ile de 18-24 yaş arası grubun "kötüye gider" yanıtı verdiğini görüldü.

Ankette en karamsar yaş grubunun gençler olduğu görüldü.

VATANDAŞ TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILARKEN BİLE ZORLANDI



Katılımcılara, "Son 6 ayda temel ihtiyaçlarınızı (gıda, kira, fatura vb.) karşılamakta zorlandınız mı?" sorusu yöneltilirken;

"Evet, çok zorlandım" diyenlerin oranı 26,7; "Evet, zorlandım" diyenlerin oranı ise 38,4 oldu. Böylece "zorlandım diyenlerin toplam oranı yüzde 65,1'i buldu.

"Hayır, zorlanmadım" diyenlerin oranı yüzde 28,3; "Hayır, hiç zorlanmadım" diyenlerin oranı ise yüzde 6,0 oldum.

Zorlanmadığını belirten vatandaşların toplam oranı ise yüzde 34,3 oldu.

"Son 6 ayda temel ihtiyaçlarınızı (gıda, kira, fatura vb.) karşılamakta zorlandınız mı?" sorusuna yanıt veren üniversite mezunlarından; "evet çok zorlandım" diyenlerin oranı yüzde 22,2; "evet zorlandım" diyenlerin oranı ise yüzde 38,3 oldu.

Böylece en yüksek eğitim seviyesine sahip kişilerin bulunduğu gruptakilerin yüzde 60,5'i temel ihtiyaçlarını karşılarken zorlandığını kaydetmiş oldu.