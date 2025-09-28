Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ilk olarak valiliğe uğrayan Bakan Şimşek, Vali Ekrem Canalp ile görüşerek kentteki yatırımlar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Ardından Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nın açılış törenine geçen Şimşek’e, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Bakan yardımcıları Abdullah Erdem Cantimür ve Zekeriya Kaya, AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile çok sayıda yerel yönetici ve davetli eşlik etti.

'7 İLA 10 YIL İÇİNDE BÜYÜKŞEHİR OLACAK'

Törende yaptığı konuşmada Batman’ın sanayi yatırımlarıyla hızla kalkındığını vurgulayan Şimşek, “Şu anda birçok organize sanayi bölgesi inşa halinde ve planlama aşamasında. Kent merkezi çok hızlı gelişiyor. Bu gidişle Batman 7 ila 10 yıl içinde büyükşehir olabilir. Büyükşehir demek; büyümek, gelişmek demektir” ifadelerini kullandı.

Yeni bulvarın şehir trafiğini rahatlatacağını belirten Şimşek, “Bu yol sayesinde ağır tonajlı araçlar şehir merkezine girmeden Diyarbakır yoluna bağlanabilecek. Böylece hem hava kirliliği azalacak hem trafik akışı iyileşecek hem de yakıt tasarrufu sağlanacak. Batman için çok değerli bir proje” dedi.

Açılışın ardından Bakan Şimşek, Togg’un T10X model aracıyla yeni bulvarda kısa bir sürüş gerçekleştirdi. Programın devamında Silvan kara yolundaki Batman Çayı Islahı 4. Kısım çalışmalarının başlama törenine katıldı.