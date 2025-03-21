İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından döviz ve altın tarihi zirveleri gördü.

Piyasalarda yaşanan sert dalgalanmalara karşı Merkez Bankası ve Borsa İstanbul düşüşe karşı birkaç hamle attı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin geleneksel iftar yemeğine katılarak Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Toplantıda, dünyada ve ülkemiz ekonomisinde yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Şimşek, Orta Vadeli Program’ın şoklar karşısında ekonominin dayanıklılığını arttırdığını ve güçlü bir duruma getirdiğini vurguladı.

Şimşek, "Program sayesinde önemli kazanımlar elde edildi; bu kazanımları korumak ve geliştirmek adına gerekli tüm önlemler alınmaya devam edilecektir. Elimizde yeterli araç var. Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok. Kurumlarımızla yakın bir koordinasyon içinde çalışıyoruz" dedi.

Şimşek, piyasalarda geçici olduğu değerlendirilen dalgalanmaların yakından ve ilgili tüm kurumlarla eşgüdüm içinde takip edildiğini, alınan tedbirlerin yanı sıra gerektiğinde alınacak önlemlerin de belirlendiğini, programın kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Bankacılık sektörünün programa katkı verdiğini vurguladı ve makro dengelerde sağlanan iyileşme sayesinde sektörün de daha sağlam ve güçlü olduğunun altını çizdi.