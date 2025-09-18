CHP’li Ümit Özlale, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı sürecinin ekonomiye maliyetini sordu.

Cumhuriyet'in haberine göre, Özlale önergesinde şu ifadelere yer verdi:

-İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreç, iç kamuoyunda büyük bir demokratik gerilim yaratmış; uluslararası basında, Türkiye’ye dair siyasi risk algısını olağanüstü derecede artırmıştır.

-Bu gelişme yatırımcı güvenini sarsmış; başta döviz piyasası ve Borsa İstanbul olmak üzere tüm fmansal göstergelerde sert bozulmalar yol açmıştır.

-Türk Lirası 19 Mart’tan itibaren tarihi değer kayıpları yaşarken, Merkez Bankası’nın döviz müdahaleleriyle rezervlerde rekor düzeyde bir erime yaşanmıştır.

Buna bağlı olarak Özlale, “14-21 Mart dönemine ilişkin toplam rezerv kaybı ne kadardır ve bu kaybın temel nedenleri nelerdir?” sorusunu yöneltti.

REZERV İTİRAFI

Bakan Şimşek, önergeye verdiği yanıtta şu bilgileri paylaştı:

-14 Mart tarihi itibarıyla sırasıyla 171,1 milyar ABD doları ve 73,9 milyar ABD doları düzeyinde bulunan brüt ve net rezervler; 21 Mart tarihi itibarıyla 163,1 milyar ABD doları ve 62,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

11 MİLYAR DOLARLIK ERİME

Bu açıklama, İmamoğlu’nun gözaltına alındığı haftada Merkez Bankası net rezervinde yaklaşık 11 milyar dolarlık bir düşüş yaşandığını ortaya koydu.

Özlale’nin yönelttiği “Bu müdahaleler, mevcut ekonomik program kapsamında öngörülen stratejilerle uyumlu mudur?” sorusuna da yanıt veren Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

-Döviz arz ve talebini belirleyen temel unsurlar; uygulanan para ve maliye politikaları, cari denge ve sermaye hareketleri ile ekonomik güven ve beklentilerdir.

-Piyasaların sağlıklı işleyişi için ilgili kurumlarımızca gerekli çalışmalar titizlikle yürütülmektedir.

-Uyguladığımız ekonomi programıyla ekonomimizin artan dayanıklılığını ve finansal istikrarı korumak için gerekli adımlar atılmaya devam edilecektir.

CHP RAPORU

CHP’nin milletvekillerine gönderdiği saha çalışması bilgi notunda ise sürecin ekonomik yansımalarına dair dikkat çekici rakamlar yer aldı.

Buna göre; 19 Mart - 2 Mayıs tarihleri arasında döviz piyasasına yapılan müdahalelerin maliyeti 60 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemin kamuya yükü 3,9 trilyon TL olurken, özel sektöre faturası 2,1 trilyon TL olarak hesaplandı.