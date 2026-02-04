Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel havayolu şirketi Ryanair'in pop yıldızı Justin Bieber'ın seyrelen saçlarını tiye alarak yaptığı ve Türkiye'nin sağlık turizmindeki popülaritesine işaret eden o meşhur paylaşımını kendi profilinde takipçileriyle paylaştı.

HESABINDAN JUSTİN BİEBER PAYLAŞTI

Havayolu şirketinin, Justin Bieber'ın son görüntüsüne atıfta bulunup saç yapısını eleştirerek "Türkiye'ye gitmeliydi" şeklinde attığı tweeti alıntılayan Şimşek, bu ironik ve esprili mesajı Türkiye'nin sağlık turizmi kulvarındaki tartışmasız dünya liderliğinin bir nişanesi olarak nitelendirdi.

Bakan Şimşek'in sosyal medya mecralarında kısa sürede viral olan bu hamlesi, kullanıcılar tarafından yoğun bir etkileşim yağmuruna tutuldu. Özellikle saç ekimi operasyonlarında Türkiye'nin küresel bir çekim merkezi ve marka haline geldiğinin altını çizen bu nükteli paylaşım, hem yerel hem de uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin sağlık turizminin tanıtımı adına son derece stratejik ve yaratıcı bir adım olarak yorumlandı. Şimşek'in bu hamlesiyle, dijital dünyanın mizah dilini kullanarak ülkenin ekonomik ve hizmet potansiyelini ön plana çıkarması dikkatlerden kaçmadı.