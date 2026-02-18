MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy geçtiğimiz haftalarda TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergesinde, son toplu sözleşme süreçlerinin ardından kamu kurumlarında farklı statülerde çalışan personeller arasındaki gelir farkının derinleştiğine dikkat çekmişti. Kamuda çalışma barışını etkileyen bu durumun düzeltilmesi için hükümetin bir çalışma yürütüp yürütmediğini soran Ersoy’un talebi, milyonlarca kamu çalışanının gündemindeydi.

Bakan Şimşek, konuya ilişkin verdiği yanıtta, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi sürecinde bütçe olanaklarının belirleyici olduğunu hatırlattı. Ücret dengelerinin korunması için çalışmaların sürdüğünü belirten Şimşek, genel ekonomi politikalarıyla uyumlu bir çerçeve çizdi.

SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ

Bu açıklama, memur maaşlarına yönelik 2026 yılının ilk yarısını kapsayan zam oranlarının netleştiği bir döneme denk geldi. Hatırlanacağı üzere, yayımlanan genelge ile memur ve memur emeklilerinin yılın ilk yarısı için alacağı artış oranı yüzde 18,60 olarak kesinleşmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeni katsayılarla birlikte, uzun süredir kamuoyunu meşgul eden "seyyanen zam" beklentisinin de bu dönem için kapandığı bildirilmişti.

KATSAYILAR BELLİ OLDU

Yeni düzenleme uyarınca aylık katsayı 1,387871, taban aylık katsayısı ise 22,722793 olarak güncellenirken; bu artışlar sözleşmeli personel tavan ücretlerinden bedelli askerlik tutarlarına kadar geniş bir alanı doğrudan etkiledi. Hükümet kanadından gelen bu son açıklamalar, kamuda ek bir iyileştirmeden ziyade, mevcut bütçe disiplini dahilinde belirlenen oranların uygulanacağına işaret ediyor.