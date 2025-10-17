Bankalararası Kart Merkezi'nde yolsuzluk zinciri deşifre oldu. Kamu zararının 100 milyon lirayı aştığı soruşturmada Merkez Bankası'nın eski yöneticileri tutuklandı.

Bakan Şimşek'in 2 Eylül 2016 yılında Şener için “Emrah Şener’in Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak atanmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Kendisi en iyi ve en parlak ekonomistlerden biridir.” diye paylaşımı olduğu ortaya çıktı.

Soruşturma Merkez Bankası'nın 2 Ekim 2024'te başlattığı iç denetimle ortaya çıktı. Çipli kart alımı ve TROY sistemi için yapılan ihalelerde ciddi usulsüzler saptandı. Bunun üzerine ihaleye fesat karıştırma, zimmet ve dolandırıcılık suçlamalarıyla operasyon düzenlendi.

YOLSUZLUK 100 MİLYON LİRAYI AŞTI

Merkez Bankası'nın an hissedarı olduğu BKM'de 100 milyon lirayı aşan kamu zararı oluştu. Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Emrah Şener, BKM eski Genel Müdürü Baran Aytaş ve Yardımcısı Bora Koç dahil 10 kişi gözaltına alındı 13 Ekim'de 8'i tutuklandı.

Savcılığa göre ihalelerde teklifler engellendi. Teslimatlar yapılmadan ödemeler gerçekleşti. Toplamda 66 milyon liralık iş Enarge adlı firmaya haksızca aktarıldı.

Şener'in Boğaziçi Üniversitesi üzerinden yürütülen iki projeye yönelik 44 milyon liraya yönelik usulsüz ödeme yaptığı, kardeşine 200 bin TL Singapur'daki bir paravan şirkete ise 700 bin Euro aktardığı tespit edildi. Soruşturma yalnız ihalelerle sınırlı değil. Şener'in Be Bold adlı ajans şirketinden ihalesiz hizmet alımı yatığı ve kurumsal kredi kartını kişisel harcamalarında kullandığı da ortaya çıktı. 128 milyar dolarlık döviz politikalarının mimarlarından biri olarak bilinen Şener Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinin ardından görevden alınmıştı. Savcılık, zimmet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü kurma suçlamalarını yöneltti.

Merkez Bankası denetimli suç şüphesi taşıyan bulgulara ulaşınca 6 Aralık 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. TCMB yaptığı açıklamada 'süreç bankamız ve BKM tarafından titizlikle takip edilmektedir' denildi. BKM'deki dev yolsuzluk soruşturması yargı süreciyle birlikte derinleşerek devam ediyor.

4 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 6 Aralık 2024 tarihli suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmada, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) bünyesindeki “çipli plastik kart alımı” ve “Troy yazılım geliştirme” ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 14 kişi hakkında işlem başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 şüpheli tutuklanırken, 3’ü adli kontrol altına alındı, 4’ü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yayımlanan basın açıklaması şu şekilde: