Ekonomi yönetiminin direksiyonunda bulunan Mehmet Şimşek, Kanal 7 Medya Grubu’nun düzenlediği “Yükselen Türkiye Zirveleri”nde kendisini ve programı eleştirenlere yönelik açıklamalarda bulundu. Şimşek kendisini ve programı sert bir dille eleştiren iktidar medyası Yeni Şafak'a isim vermeden cevap verdi.

Mehmet Şimşek'in konuşmasından bazı bölümler:

"'ENFLASYONLA MÜCADELE DURSUN' YAKLAŞIMINA TEPKİ"

Biz de borçluluk yüksek seviyede değil. Bu rakamlar bizim ürettiğimiz rakamlar değil. Yüksek borçluluk noktasında avantajlı olduğumuz görünüyor. Biz enflasyonu tek haneye düşürürsek büyüme katlanır. "Enflasyonla mücadele çok oluyor, artık bir yerde duralım" yaklaşımları var. Bu çok miyopik bir yaklaşımdır. Kalıcı ve yüksek büyümenin yolu düşük enflasyon sürecinden geçer. Enflasyon düşerse büyüme katlanır.

"ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINI KISMEN BİZ ÖDÜYORUZ"

Şu anda hazinenin garantör olduğu yeni paketler var. Kullanılmayan 192 milyar dolar kredi var. Teminatınız yok biz size kefil oluyoruz. Daha hazine ne yapsın. İhracat için 42 milyar liralık kredi duruyor. Çiftçilerimizin kullandığı kredilerin yüzde 70 faizini hazine ödüyor. Demek ki öncelikle çok basit ve net. Peki geleneksel sektörlerde sıkıntı yok mu? Var. Peki bu sıkıntıları nasıl aşacağız. Asgari ücretlerde vergi yok, bunun bize maliyeti 1,2 trilyon. Basit üretimden katma değerli üretime geçmeleri için destek veriyoruz. Bu sektörlerdeki her çalışan başına her ay 4 bin 777 lira maaş desteği veriyoruz. Çalışanların maaşlarını kısmen biz ödüyoruz.

Risklerin yönetilmesini yapıyoruz ama yönetilmesinin ötesinde fırsat penceresini nasıl değerlendireceğimiz konusunda çalışıyoruz. Hiçbir program mükemmel çalışmaz. İlerlemenin önündeki en büyük engel mükemmelliyetçiliktir. Bu program Türkiye'yi yaşanan tüm şoklardan korudu.