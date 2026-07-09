Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulanmaya başlamasının 8'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sistemin Türkiye'ye demokratik güvence getirdiğini savunan Uçum, yüzde 50+1 kuralının halkın farklı kesimlerine yönelik siyaset üretme zorunluluğu oluşturduğunu ifade etti.

Mehmet Uçum, "Bu kural siyasi yelpazenin neresinde yer alırsa alsın iddialı her parti toplumun her kesimine yönelik kapsayıcı bir siyaset geliştirmeyi bir demokratik mecburiyet olarak görmeye başladı" dedi.

Uçum, parlamenter sistem döneminde görülen hükümet kurma krizlerinin ortadan kalktığını da öne sürdü.

'YENİ ANAYASA İLE BU KONUDA ADIMLAR ATILABİLİR'

Uçum, şunları söyledi:

"Yüzde 50+1 kuralı, geçmişte siyaset üzerinden toplumda üretilmeye çalışılan çatışmaları ve özellikle de seküler-muhafazakar karşıtlığını adeta parçalayıp attı."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geliştirilmesi gereken yönleri bulunduğu itirafında da bulunan Uçum, yeni anayasa ile bu konuda adımlar atılabileceğini savundu.

ERDOĞAN 'EN FAZLA OY ALAN SEÇİLİR' DEMİŞTİ

Türkiye, 16 Nisan 2017'de yönetim sistemini değiştiren anayasa değişikliği için referanduma gitmiş, yüzde 51'lik onayla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kasım 2023'te yaptığı açıklamada, yüzde 50+1 sisteminin partileri yanlış yollara sevk ettiğini belirterek, "En fazla oyu alan aday seçilir" modelinin tartışılabileceğini söylemişti.