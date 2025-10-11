200 ABD ASKERİ GİDECEK

ABD’nin iki hafta içinde Gazze ateşkesini denetleyecek çok uluslu bir gözetim gücü kuracağı belirtildi. The New York Times’ın haberine göre, ABD, bölgede yaklaşık 200 asker konuşlandıracak; bu birlik Gazze’ye kesinlikle girmeyecek şekilde konumlanacak. Bu, askeri personel, lojistik, güvenlik, koordinasyon uzmanlarından oluşacak ve sivil-asker koordinasyon merkezi kuracak.

KİMLER GÖZLEMCİ OLACAK

Yetkililer “Amerikalı askerlerin Gazze’ye yönelik operasyonda” yer almayacaklarını vurguladı. Bu görev gücünde Mısır, Katar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) askerleri yer alacak. Görevin başında ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper bulunacak. Merkez, doğrudan Cooper’a bağlı çalışacak. Dolayısıyla sahadaki Türk, Mısırlı, Katarlı ve BAE askerleri de bu komuta zincirine dahil olacak. Türk unsurların görevleri güvenlik, lojistik ve insani yardım koordinasyonuna odaklanacak.

ABDİ İLE BULUŞMUŞTU

Amiral Cooper, sadece bir hafta önce Suriye’nin kuzeyinde PKK’nın uzantısı SDG’nin elebaşı Mazlum Abdi ile görüşmüştü. Bu temas, ABD’nin bölgedeki çok katmanlı güvenlik ağını yeniden şekillendirdiğinin işareti olarak yorumlanıyor. Aynı komutanın şimdi Türkiye’nin de içinde yer alacağı bir güçten sorumlu olması Ankara’da dikkatle izleniyor.

EGEMENLİK TARTIŞMALARI

Bu görevlendirme ile Türkiye askeri anlamda ABD’li komutanın emrine girecek. Mehmetçik, ceset arama, lojistik, güvenlik ve koordinasyonda rol oynayabileceği gibi denetim görevleri üstlenebilir. Türkiye bu rolü, “ateşkesin uygulanması” yükümlülüğüyle ilişkilendiriyor. Uzmanlar, Türkiye’nin ABD komutası altına girmesinin egemenlik tartışmasını tetikleyeceğini öne sürdü.

‘Göreve hazırız’

Türk askerinin ekim ayı sonunda Gazze’de olacağı ileri sürüldü. MSB kaynakları da Gazze için görev yapacak Görev Gücü’nü ilişkin “Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır” açıklamasında bulundu.

TARTIŞMALI GÖRÜŞME

Amiral Brad Cooper ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack; geçen hafta SDG elebaşı Mazlum Abdi ile görüşmüştü.