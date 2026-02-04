CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla depremden etkilenen illere yaptığı ziyaretlerini sürdürüyor. Özel, TBMM’deki haftalık grup toplantısını Kahramanmaraş’ta yaptı.

300 KİŞİ KURTARMIŞLAR

TSK’nın 3 gün boyunca kışladan çıkarılmamasıyla ilgili “O ordu ilk gün çıksaydı 33-35 bin kişi kurtarılabilirdi” dedi. Özel şunları söyledi: “Depremde 53 bin 537 kişi öldü. 1999 depreminde 18 bin kişi öldü, 10 bin 528 kişi kurtarmışlar. 53 bin kişinin öldüğü yerde 327 kişi kurtarmışlar. Basit bir oranla, 53 bin kişinin en az 33 - 35 binini Mehmetçik en kritik 24 saatte, takip eden 24 saatte, o 72 saatte kurtarabilecekken, o Mehmetçiği bir vehimle, korkuyla içeride tutanlar, bugün bu milletin yüzüne nasıl bakıyorlar. Asrın pişkinliği.”

Özgür Özel, Kahramanmaraş’ta Kapıçam Deprem Şehitliği’ni ziyaret etti. Ailelerle de bir araya gelen Özel’e ABB Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

LAYIĞINI BULACAKSIN

Özel, ismi Epstein belgelerinde geçen İhlas Holding CEO’su Ahmet Mücahit Ören’e de “Yaz boyunca olmayan uçağı bizim yapan, bize kiralayan. İçinde kızlarla bilmem ne oldu haberlerini yaptıran iftira attıran, kul hakkına giren şimdi Epstein belgesine girmiş. Paralıyor kendisini. Bunu sabah akşam konuşan TGRT‘nin sahibinin Epstein belgelerinde adı çıktı. Herkes layığını bulur. Layığını bulacaksın iftiracı” sözleriyle seslendi.

Nurgül Göksu

Nurgül anne ağlayıp adalet istedi

Özgür Özel’in Kahramanmaraş’taki grup toplantısına, 6 Şubat depreminde yıkılan Ezgi Apartmanı’nda oğlunu, gelinini ve 6 aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu’nun adalet çağrısı damga vurdu. Göksu, “Projeye aykırı durum yoktur” diyen kamu personellerinin görevlerine devam ettiğini ve duruşmaya katılım zorunluluklarının olmadığını söyledi. Göksu gözyaşlarına boğuldu, yargılanan kamu görevlilerinin “2021’de masa başında attığı imzaların evlatlarının ölümüne yol açtığını” belirtti.

MANSUR YAVAŞ’A Özel TEŞEKKÜR

Konuşmasında Mansur Yavaş’a teşekkür eden Özgür Özel, Yvaş’ın deprem günlerindeki çalışmalarını hatırlattı, “Hala 700 aileyi Ankara’da ağırlıyor” dedi.

‘Müftüyü sürdüler’

“Geçen sene 6 Şubat günü Elbistan’da bir mevlit okuttuk. Mevlidi Elbistan Müftülüğü’nden Abdullah Hoca okudu. Abdullah Hoca’ya ertesi gün surat asmışlar. ‘Senin orada ne işin var?’ demişler, ‘Oradan soruyorlar, buradan soruyorlar’ demişler. 23 Ocak günü Abdullah Hoca’yı Elbistan Müftülüğü görevinden almışlar, Kahramanmaraş Müftülüğü’ne bağlamışlar. Hızlı arabayla 1 saat 15 dakika, toplu taşıma ile 2 saat. Abdullah Hoca’ya had bildiriyorlar. ‘Sen nasıl olur da CHP’nin mevlid okuttuğu yerde gider dua okursun?”

‘Eli kanlı katil dediği prensin yanına koştu’

“Bana soruyor ‘Ya neredesin?’ Kahramanmaraş’tayım. Depremin ve acının merkez üssündeyim. Sen neredesin? Erdoğan, Suudi Arabistan’da. Yani geçmişte ‘Eli kanlı katil’ dediği, yeşil doların ucunu gösterince gidip kardeşine sarılmadığı gibi sarıldığı Suudi Arabistan’da prensin yanına koşmuş. Sen prense yakınsın, ben Kahramanmaraş’ın güzel insanlarına.”

NOTLAR...NOTLAR...NOTLAR

‘Yollarda böbrek taşı değil böbrek düşer ’

“Rezerv alan sorunu kangren olmuş, acele kamulaştırma adı altında milletin arazisine çökülmüş. Sadece Hatay’da 50 bin kişilik bir mağduriyet söz konusu. 6 milyonluk eve 3 milyon - 2.5 milyon lira değer biçmişler. Maraş’ın yolları geçen Ali Öztunç söylüyor. Diyor ki ‘Maraş‘a gelin. Arabaya binin, bir gün gezin. Böbrek taşınız olmaz, hepsi düşer’ dedi. Ben Maraş‘a geldim, arabaya bindim. Daha yarım gün oldu. Vallahi böbrek taşı ne, böbrek düşmezse iyi.”

Özel ve Yavaş, depremde yakınlarını kaybeden Bolat ailesini de ziyaret etti.

‘112 bin söz verdiler teslim edilen 74 bin’

“Bugün itibarıyla Maraş‘ta 112 bin 414 konut söz verilmiş, teslim edilen 73 bin 956. Malatya’da yüzde 22’si, Adıyaman’da 43’ü, Antep‘te 26’sı bekliyor. Hatay’da 254 bin konutun 153 bini verilmiş, yüzde 40’ı bekliyor. İnsanlar anahtarı alıyorlar, hazır değil. ‘Hazır’ diyorlar, hepiniz biliyorsunuz en az 100 bin lira ama çoğunlukla 300 bin lira masraf edilmeden geçilemiyor. Evin çatısı akmasa, borusu akıyor.”

