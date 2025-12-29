İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında eğlence mekânları ve restoranların da bulunduğu 34 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen tabanca nedeniyle bir mekân yöneticisinin ifadesine başvuruldu. Rap şarkıcısı Ege Karataşlı’nın ise internet yayınları üzerinden yürüttüğü faaliyetler nedeniyle soruşturulduğu belirtildi.

Soruşturma dosyasında, iş insanı Baran Süzer, Miss Türkiye 2016 birincisi Buse İskenderoğlu ve sosyal medya fenomeni Şebnem İnan’ın da aralarında bulunduğu bazı isimler hakkında “uyuşturucu kullanmak” ve “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak” yönünde iddialar yer aldı. Şüphelilerin adli tıp kurumunda saç ve kan örneği verdiği, ele geçirilen kimyasal maddeler ve aparatlar üzerinde incelemelerin devam ettiği bildirildi.

UYUŞTURUCU KULLANMAK İÇİN ODA SUNUYORLAR İDDİASI

Ayrı bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habertürk eski genel yayın yönetmeni Veyis Ateş ile Taner Çağlı ve Mustafa Karataş da işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ateş’in, aynı soruşturmada tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ile bağlantısına ilişkin sorulara cevap verdiği ifade edildi. Ateş daha önce aynı dosyada ifade vermiş ve serbest bırakılmıştı.

17 şüpheli gözaltına alınırken, bazı işletmelerde gizli bölmeler bulunduğu ve bu alanların uyuşturucu kullanımına ayrıldığı öne sürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.