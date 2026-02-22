Meksika'da federal güvenlik güçlerinin Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) yönelik düzenlediği operasyon sonrası ordu ile karteller tansiyon yeniden zirveye çıktı.

Ulusal basına göre, Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında CJNG'ye yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirildi.

Yetkililer, operasyonun detaylarına ilişkin henüz ayrıntı paylaşmazken, çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğünü bildirdi.

El Mencho'nun öldürülmesi, Jalisco başta olmak üzere çok sayıda eyalette büyük bir şiddet dalgasını tetikledi.

Operasyonun ardından, suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı.

ÜLKE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Medya ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Jalisco, Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes ve Tamaulipas eyaletlerinde ateşe verilmiş araçlar ve yükselen dumanlar görülürken, Guanajuato’da da bazı iş yerlerinin yakıldığı yansıdı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya aldı ve halkın güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye soktu.

GÜVENLİK MASASI OLUŞTURULDU

Ayrıca federal, eyalet ve yerel yönetimler arasında ortak bir güvenlik masası oluşturuldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda kent içi yol ve otoyol, kartel bağlantılı yol kapatma eylemleri nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Jalisco'ya bağlı Puerto Vallarta’dan gelen görüntülerde yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı, otobüs terminallerinde silah sesleri ve patlamalar nedeniyle panik ve korku yaşandığı görülüyor.

TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Bu arada Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, altı eyalette yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunulurken paylaşılan telefon numarası üzerinden iletişime geçilebileceği bildirildi.