Meksika'da güvenlik güçleri tarafından düzenlenen ve 'El Mencho' lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in öldürüldüğü operasyona ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Meksika Savunma Bakanlığı, operasyonun ABD istihbaratının sağladığı 'ek bilgilerle' planlandığını bildirdi. New York Times'ta yer alan habere göre, Bakan Ricardo Trevilla Trejo, Cervantes'in yerinin, kız arkadaşıyla yaptığı gizli bir buluşmanın ardından tespit edildiğini açıkladı. BAŞKA BİRİ ÜZERİNDEN TESPİT EDİLDİ Trejo, sevgilisinin kim olduğunun ise bir başka kişi üzerinden belirlendiğini söyledi. Cervantes'in Jalisco eyaletindeki Tapalpa'daki ormanlık alandaki evden ayrılmasının ardından sorgulandığını ve Cervantes'in evde olduğunun teyit edildiğini aktardı. Bunun üzerine güvenlik güçlerinde bölgeyi kuşattıklarını ve bölgenin yoğun ateş altına alındığı kaydedildi. Cervantes'in çatışmada ağır yaralandıktan sonra hastaneye sevk edilirken hayatını kaybettiği bildirildi. Ele geçirilen ekipman arasında, zırhlı araçları imha edebilecek ve hava araçlarını düşürebilecek teknik kapasiteye sahip roketatarların da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

