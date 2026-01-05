Mehmet Emre ÖZTÜRK

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2026 yılbaşı özel davetinin en çok konuşulan detayı, First Lady Melania Trump’ın giydiği gümüş renkli elbise oldu. İstanbul merkezli Türk markası The New Arrivals’ın kurucusu İlkyaz Özel (41), Melania’nın giydiği o elbise hakkında konuştu. Özel, “Plansız bir tercihti. Melania Trump elbiseyi kendi satın aldı. Ön iletişim olmadı. Bizden giyinmesi çok kıymetliydi” dedi.

‘SAVAŞÇI İÇGÜDÜ’

Küresel ölçekte başarı yakalamanın hiç kolay olmadığına değinen Özel şöyle devam etti: “Türk firma olarak çok daha sınırlı bir yerden başlıyorsunuz. Tam da bu noktada, Türk olmanın getirdiği o ‘savaşçı’ içgüdü devreye giriyor. Üç imparatorluğa ev sahipliği yapmış bu coğrafyanın zenginliği ve tarihsel derinliği; Akdenizli yaşam hissiyle birleşerek markanın algısını şekillendiriyor.”

‘Çok katmanlı bir kültür’

“Bugün moda, bir ülkenin yaşam tarzını, estetik anlayışını ve değerlerini kelimelere ihtiyaç duymadan anlatabilen nadir mecralardan. Kültürel mirası modada evrensel bir dile çevirme gücüne sahip. Türkiye gibi tarihsel derinliği, çok katmanlı kültürü ve güçlü bir yaşam hissi olan bir ülke için bu potansiyelin çok daha büyük olduğuna inanıyorum. Çağdaş kültürel görünürlüğüne katkı sağlayacaktır.”

TASARIMLARIMA GÜVENİYORLAR

“Tasarımlarımızı ünlüler olduğu gibi kullanmayı tercih ediyor. Özel bir farklılaştırma talebi nadiren geliyor; bugüne kadar yalnızca gidilecek etkinliğin mekânı ya da teması doğrultusunda küçük renk uyarlamaları istendi.”