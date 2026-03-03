Melek Baykal hakkında ortaya atılan 'tokat' iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Oyuncu Ateş Fatih Uçan, Baykal'ın Zeynep Dörtkardeşler'e senaryo dışı tokat attığını öne sürdü. Baykal ise iddiaları yalanlayarak hukuki süreç başlatacağını duyurdu.



''AÇIKÇA İFTİRA VE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI''

İddiaların ardından Baykal, avukatı aracılığıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Ünlü oyuncu, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek Uçan hakkında dava açacağını duyurdu:

''Değerli oyuncumuz Melek Baykal hakkında ortaya atılan "Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attı" iddiası tamamen gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir yalandır. Bu iddiayı kamuoyuna taşıyan Ateş Fatih Uçan'ın beyanları gerçeği yansıtmamakta olup, açıkça iftira ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşımaktadır.

Zeynep Dörtkardeşler ile Melek Baykal düzenli olarak görüşmekte olup aralarındaki ilişki karşılıklı sevgi ve saygıya dayalıdır. Nitekim geçtiğimiz hafta Melek Baykal'ın sahnede olduğu 'Konken Partisi' adlı tiyatro oyununu izlemiş, oyun sonrası kuliste bir araya gelmişlerdir. Ateş Fatih Uçan daha önce de benzer şekilde gerçeği çarpıtan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik ve tamamen mesnetsiz ithamlarda bulunmuştur. Gerçek dışı beyanların ısrarla ve sistematik biçimde tekrar edilmesi, açık bir itibarsızlaştırma kampanyası niteliğindedir ve iyi niyetle açıklanamaz. Sanatçımıza yönelik bu bilinçli ve itibar zedeleyici girişim hakkında, Avukatımız Bilal Küçükşengün aracılığıyla hukuki süreç derhal başlatılmıştır. Manevi tazminat davası başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli tüm hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır. Hiç kimsenin, yılların emeğiyle inşa edilmiş mesleki saygınlığı ve kamuoyu nezdindeki güçlü itibarı, yalan ve iftira yoluyla hedef almasına izin vermeyeceğimizi açıkça beyan ederiz.''

''MELEK ABLAM BANA HEM ANNE HEM HOCA OLDU''

Zeynep Dörtkardeşler ise Sunucu Alp Kırşan ile evlenip anne olduktan sonra oyunculuğu bıraktığını açıkladı ve şu sözleri dile getirdi:

"16 yaşında girdiğim bu meslekte bana hem abla, hem anne, hem de hoca olan benim Melek ablam... Daha geçen hafta oyununu izlemeye geldiğimde ne güzel sarıldık. Seni ve bana kattıklarını çok iyi biliyorum. Hissettiğim tek duygu, sonsuz minnettarlık... Sana söyleyeceğim tek şey teşekkürler hocam. Her zaman yanında ve arkandayım; gerisi teferruattır."

NE OLMUŞTU?

Melek Baykal, katıldığı bir oyun galasında Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği sorularına "Akasya Durağı, çok sevdiğim bir iş değildi. Çok kısa çalıştım ben orada.'' yanıtını vermişti.

Baykal'ın sözlerine Akasya Durağı'nda Ali Kefal karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan ise şu sözlerle karşılık vermişti:



''Melek Baykal Hanım ben gayet iyi biliyorum neden sevmediğinizi. Çünkü hikâye sizi sevmedi. Ve dublaj istediniz biz de karşı çıktık. Çünkü siz hep dublaja alışıksınız. Duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız."