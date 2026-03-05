Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı’nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğinde sanat dünyasından birçok isim yer aldı. Mosso, geceden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

MELEK MOSSO OH YE'Yİ DARLADI

Beşiktaş taraftarlığıyla bilinen Mosso’nun paylaşımları arasında en çok konuşulan fotoğraf ise kulübün yeni transferi Oh Ye Ung ile çekildiği kare oldu. Mosso, fotoğrafı paylaşırken esprili bir not düştü:

“Oh’cum bir tık darlanmış gibi çıkmış ama olsun. Mükemmel bir iftar gecesiydi.”

Mosso’nun paylaşımı kısa sürede 40 binden fazla beğeni alırken takipçilerden çok sayıda yorum geldi.

''DİŞİ KARTAL'' YORUMLARI'

Şarkıcının paylaşımına gelen bazı yorumlar şöyle: