Şarkıcı Melek Mosso, manken Serkan Sağdıç ile hayatını 2023 yılında birleştirmişti.

Mersin'de nikâh masasına oturan çift, birkaç hafta önce ayrılık kararı aldıklarını sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın ortak açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

"İki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla, fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk."

"Bu süreçle ilgili yalnızca bizim sözlerimize itibar edilmesini, bunun dışındaki hiçbir açıklamanın gerçeği yansıtmadığını önemle belirtiriz. Gösterdiğiniz anlayış, saygı ve hassasiyet için teşekkür ederiz."

Mosso ile Sağdıç, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle bugün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın mahkemeye sunduğu protokol gereği birbirinden herhangi bir tazminat, nafaka ve mal rejimine dayalı alacak talebinde bulunmadığı da öğrenildi.