Ünlü şarkıcı Melek Mosso, 24 Ağustos’ta Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin yıl dönümünde Kastamonu’da sahne aldı.

Konserin ardından Kastamonu Belediye Meclisi’nin AKP’li Grup Başkanvekili Ahmet Namlı, Mosso’nun giyimi üzerinden hedef alan sözler sarf etti. Belediye meclisinde konuşan Namlı, “Odasına giyinmeden inmiş galiba o bayan. Beyler bu kadar ayıp yani ayıp… Kastamonu’ya yakışıyor mu? Ben onu görünce karnım cız etti” ifadelerini kullandı.

Namlı’nın sözlerine tepki gösteren Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Eda Büyükdemirci, “Bu gerici düşünceler yüzünden kadınlar bugün toplumda kıyafetleri nedeniyle yargılanıyor. Giyim kuşam bahane edilerek kadınlara yönelik saldırılar meşrulaştırılıyor” dedi.

"CANIMIN İSTEDİĞİNİ GİYECEĞİM"

Melek Mosso da sosyal medya hesabından Namlı’ya yanıt verdi. Mosso, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Hangi partiden olursa olsun bir millet temsilcisinin ihtiyatsız bir şekilde ve halkı bölücü bir üslupla ağzından dökülen sözleri hayretle dinledim.

Söylediklerinde iki doğru vardı onlar için teşekkür ediyorum.

Birincisi Kastamonu uzun yıllardır hiç böyle bir kalabalıkla laik, demokrat bir şekilde eğlenememiş. İkincisi sahnemizin önü başı açık, kapalı, genci ve yaşlısıyla şarkılarımı hep bir ağızdan söyleyen muhteşem Kastamonu halkıyla doluydu. Orada olan herkese çok çok teşekkür ederim.

Beyefendinin gafleti bence Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin, şapka ve kıyafet devriminin 100. yılını kutladığımız bir şenlikte bunu söylemesidir. Ben çok keyif aldım konserden, eminim Kastamonu halkı da çok eğlendi. Yine çağırın yine geleceğim. Ve çağdaş bir Türk kadını olarak yine canımın istediğini giyeceğim.”