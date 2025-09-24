Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) konser harcamalarına ilişkin soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı. Eski ABB Başkanı Melih Gökçek’in, operasyon gerçekleşmeden saatler önce sosyal medyadan paylaşım yapması dikkat çekti. ABB Başkanı Mansur Yavaş da, "Asıl soruşturulması gereken kişinin bu durumu haber vermesi kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” sözleriyle Gökçek’in paylaşımını işaret etti. Bu gelişmenin ardından Ankara’da bir üst geçide ilk olarak Melih Gökçek’i andıran bir görsel içeren pankart asıldı. Gece saatlerinde ise aynı yere ‘Ben Melih Gökçek. Parsel parsel.’ yazılı başka bir pankart asıldı. Pankarttaki dinozor görselinin, Gökçek ile özdeşleşen ve büyük kamu zararına yol açan Ankapark’taki dinozorlara gönderme olduğu değerlendirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 yıllarında düzenlediği konserlere yönelik harcamalarda “kamu zararına yol açıldığı” iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek’in operasyondan yaklaşık 8 saat önce sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Gökçek paylaşımında, “Ankara’da milyarlık vurgun patlıyor. Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye?” ifadelerini kullandı ve paylaşımı profilinde sabitledi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise operasyon sonrası Gökçek'in paylaşımın hatırlatarak ""Melih Gökçek’in sosyal medya hesabından bunu duyurması bile olayın siyasi boyutunu gözler önüne sermektedir. Asıl kendisi soruşturulması gereken bu kişinin bu durumu haber vermesini de kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." dedi.

YENİ PANKART ASILDI

ABB'ye yönelik operasyonun ardından Ankara'da bir üst geçide dikkat çeken bir pankart asılmıştı. Pankarttaki görselin Melih Gökçek'e benzerliği ise dikkat çekmişti.

Gece saatlerinde ilk pankart indirilerek yerine yenisi asıldı. Yeni pankartta ‘Ben Melih Gökçek. Parsel parsel.’ ifadesi ve dinozor görseli yer aldı.