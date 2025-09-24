Konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde dün 13 kişi gözaltına alındı.
'HAZIR MISIN ANKARA?'
Bu gelişmeden kısa süre önce Melih Gökçek, sosyal medya hesabından bomba görselinin üzerine “Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye? Ankara’da milyarlık vurgun patlıyor” notu düşerek dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu.
Paylaşımın ardından “Operasyonu önceden mi biliyordu?” sorusu gündeme gelirken, oğlu AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’ten açıklama geldi.
'BASIN TOPLANTISI YAPACAĞIM'
Gazeteci Nevşin Mengü’ye konuşan Osman Gökçek, 6 Ekim’de ABB’deki yolsuzluk iddialarına ilişkin bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.
Babası Melih Gökçek’in paylaşımının da bu toplantıya dikkat çekmek amacıyla yapıldığını ileri sürdü.
Osman Gökçek ayrıca, operasyonla ilgili önceden herhangi bir bilgileri olmadığını savundu.