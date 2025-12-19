Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) ait Dikmen Vadisi’ndeki lojman villalarıyla ilgili Yargıtay tarafından onanan kesin yargı kararına uymadığı ortaya çıktı.

Gökçek’in, belediyeye ait lojmanı tahliye ettiği ancak konutun anahtarını ABB’ye teslim etmediği öğrenildi. Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, taşınmazın anahtarının teslim alınabilmesi amacıyla kaymakamlığa başvurduğu ifade edildi.

Belediye, yargı kararının uygulanmasına yönelik işlemlerin mevzuat çerçevesinde sürdürüldüğünü bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Melih Gökçek’in ABB Başkanlığı görevini yürüttüğü 2017 yılında, belediyeye ait dört lojman villanın satış ihalesi gerçekleştirildi. İhaleyi, Gökçek’in eşi Nevin Gökçek ile iki avukatın kazandığı açıklandı. ABB Başkanlığı görevinden ayrılmasının ardından iki ay içinde tahliye edilmesi gereken dubleks konutta oturmaya devam eden Gökçek’in, satış işlemleri tamamlanana kadar söz konusu konutlarda fiilen yaşamayı sürdürdüğü belirtildi.

Dört lojman villanın, 2018 yılında Gökçek ailesi tarafından 7 milyon 900 bin TL bedelle satın alındığı kaydedildi. Satışların ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, işlemlerin usulsüz olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Mahkeme, satın alma işleminin hukuka aykırı olduğuna hükmederek taşınmazların ABB’ye iadesine karar verdi. Yargıtay da yerel mahkemenin kararını onayarak ihalenin kanuna aykırı olduğuna hükmetti.