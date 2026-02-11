TBMM Genel Kurulu’nda Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yemin töreni öncesinde patlak veren "kürsü işgali" kavgası, sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Arbede sırasında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile karşı karşıya gelen ve yumruklaşan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in babası Melih Gökçek, olaydan saatler sonra dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

YAPAY ZEKA İLE GÖRSEL OLUŞTURDU

Melih Gökçek, paylaşımında teknoloji ile siyasi mesajı harmanladı. Oğlu Osman Gökçek’i yapay zeka ile ringdeki profesyonel bir boksör olarak resmettiren Gökçek, bu görselin hemen yanına Mahmut Tanal’ın arbede sonrası burnunun kanadığı ve yüzünde darbe izlerinin olduğu fotoğrafı ekledi.

Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananları "nakavt" olarak nitelendirerek şu sert ifadeleri kullandı:

"Nakavt… Milletin oyuyla seçilenlerin iradesine karşı çıkar, bakana saldırmaya kalkarsan milletin evlatları bakanına sahip çıkar, sonuç bu olur…"