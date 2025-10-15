ABB, Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunacak. Ankara Büyükeşhir Belediyesi'nden yapılanlar kaydedildi:

"31 Ağustos tarihinde Kesikköprü Hattında meydana gelen vantuz (boru içindeki havayı tahliye eden vana) patlaması üzerine ASKİ ekiplerimiz müdahalede bulunmuştu, arıza kısa sürede giderildi.

ESKİ GÖRÜNTÜLERİ YENİ GİBİ PAYLAŞMIŞ

8 Ekim itibariyle Ankara'nın hiçbir kalıntısı kalmamaktadır. Buna Melih Gökçek tarafından, 'Ankara felaketi yaşanıyor!', 'Su boruları tekrar patladı!' gibi ifadelerle eski görüntüler yenilenmiş gibi paylaşılmış; Ankara halkını paniğe sevk eden ve gerçeği yansıtan dezenformasyon yapılmıştır.

Kamuoyunu kasıtlı olarak yanıltan bu paylaşımlar, hem halkın huzurunu hem de kentte büyük bir özveriyle çalışan ASKİ ekiplerimizin emeğini hedef almaktadır. Melih Gökçek hakkında, suç duyurusunda bulunulacağının kamuoyuna duyurulması. Bölgedeki son duruma ait fotoğraflar da ekte yer almaktadır."